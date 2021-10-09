Mali Başbakanı Maiga’dan Macron’a soğuk duş: Türkiye gibi dost ülke gerekiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Montpellier kentinde Afrikalı gençlerin katıldığı ve Afrikalı ülkelerin devlet başkanlarının yer almadığı Afrika-Fransa Zirvesi düzenledi.

Tek cumhurbaşkanı olarak zirveye katılım sağlayan Macron, yaptığı konuşmada Mali'de Fransız askeri üslerine değindi. Mali'deki askeri üsleri mümkün olan en hızlı şekilde kapatmak istediğini belirten Macron, ancak "'güçlü devletin" ve "yatırım projelerinin" olması gerektiğini söyledi.

Afrika topraklarında ebediyen askeri üslere sahip olma hedefinin olmadığını belirten Macron, "Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok." ifadesini kullandı.

Ayrıca Macron, ülkesinin herhangi bir rejimi destekleme için değil, terör ile mücadele etmek için Afrika'da bulunduğunun altını çizdi.

Macron, Fransız ordusunun Mali hükümetinin talebi üzerine Mali'de bulunduğunu, Afrikalı hükümetlere yatırım anlamında desteklerini azalttıklarını, bundan sonra sivil toplumla projeler yürütmek istediklerini anlattı.