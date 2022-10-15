Malta’daki gazeteci suikasti davasında iki şüpheliye 40’ar yıl hapis

Malta basınında yer alan haberlere göre, 16 Ekim 2017'deki Galizia cinayetinin ardından Aralık 2017'den beri cinayet zanlısı olarak tutuklu yargılanan Degiorgio kardeşler, dünkü duruşmalarına saatler kala ifade değiştirdi.

Tutuklu yargılandıkları son 5 yıldır haklarındaki kasten öldürme, yasa dışı patlayıcı bulundurma, suç işlemek için komplo kurma, komployu teşvik, yardım ve yataklık gibi suçlamaları reddeden Degiorgio kardeşler, duruşma öncesinde ise bu suçlamaları kabul etti.

59 yaşındaki George Degiorgio ile 57 yaşındaki Alfred Degiorgio'nun suçlamaları kabulü sonrasında hızlı yargılama yoluna gidildiği ve bu iki sanığın 40'ar yıl hapis cezası aldıkları ve tüm mahkeme masraflarını ödemeye mahkum edildikleri belirtildi.

Degiorgio kardeşlerin suçu kabul etmesiyle ömür boyu hapisten kaçındığı ayrıca iyi hal indirimi alma ihtimalleri olduğu ifade edildi.

Galizia cinayeti davasında Degiorgio kardeşler haricindeki üç şüpheliden biri olan Vince Muscat ise daha önce mahkeme heyeti yoluyla anlaşma yoluna gitmişti.

Söz konusu davada tutuklu yargılanan iki şüphelinin suçlamaları kabul etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Daphne Caruana Galizia'nın oğlu Paul Caruana Galizia da Twitter'dan, "Bulutlar arasında bir delik." şeklinde paylaşımda bulundu.

Malta Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Bu, Malta tarihinde karanlık bir bölümü temsil eden bir davada, adaleti sağlamak için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır." ifadesine yer verildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Maltalı başkanı Roberta Metsola da Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, suikastin üzerinden geçen yaklaşık 5 yılın ardından iki kişinin daha suçunu kabul ettiğini belirterek "Bugün adalet yerini bulmadı, sadece küçük bir adım atıldı." değerlendirmesini yaptı.

DAPHNE CARUANA GALİZİA SUİKASTİ

Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgiler ve yaptığı haberlerle gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen uzaktan kumanda edilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin davada Degiorgio kardeşlerle beraber ilk gözaltına alınanlardan Vince Muscat ise Şubat 2021'de bildiklerini anlatma karşılığında mahkeme ile iş birliği yaparak olaydaki suçunu itiraf etmiş ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.