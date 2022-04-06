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Giriş Tarihi: 6.4.2022 22:07

Mariupol'de 5 bin kişi hayatını kaybetti! Mariupol Belediye Başkanı: Nüfusumuz kasıtlı olarak yok ediliyor

İHA
Mariupol’de 5 bin kişi hayatını kaybetti! Mariupol Belediye Başkanı: Nüfusumuz kasıtlı olarak yok ediliyor

Ukrayna’nın Rus bombardımanlarından en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol’ün Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Rus ordusunun ablukası altında geçen bir ayda 210’u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybettiğini belirterek, “Mariupol nüfusu kasıtlı olarak yok ediliyor” dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, 42'nci günde devam ederken, Rus bombardımanlarından en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol'deki can kayıplara ilişkin açıklama yapıldı. Rus ordusunun ablukası altında geçen bir ayda Mariupol'de, 210'u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

5 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko yaptığı açıklamada, "Resmi verilere göre şehirde bir aylık süreçte 210'u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybetti. Rus terörist güçler çocuk hastanesini vurdu, 50 kişi yanarak öldü, 900 kişinin bulunduğu drama tiyatrosunu vurdular, orda da çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Mariupol nüfusu kasıtlı olarak yok ediliyor" ifadelerini kullandı.

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Mariupol'de 5 bin kişi hayatını kaybetti! Mariupol Belediye Başkanı: Nüfusumuz kasıtlı olarak yok ediliyor
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