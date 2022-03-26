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Giriş Tarihi: 26.3.2022 03:30 Son Güncelleme: 26.3.2022 03:36

Mariupol'deki Çocuk Rehabilitasyon Merkezi Rus ordusu tarafından bombalandı

İHA
Mariupol’deki Çocuk Rehabilitasyon Merkezi Rus ordusu tarafından bombalandı

Rus ordusu, Mariupol şehrinde bulunan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ni bombaladı. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol’ün uluslararası partnerlerle yaptığı projelerden biri olan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, bizi güya özgürleştirmek isteyenler tarafından yok edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesinin ardından ardından başlayan savaş devam ediyor.

RUS ORDUSU ÇOCUK HASTANESİNİ BOMBALADI

Ukrayna'nın Rus bombalarından en çok hasar alan şehirlerden biri olan Mariupol'de çatışmalar sürüyor. Mariupol Belediyesi şehirde uluslararası fonla kurulan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'nin Rus bombalarıyla vurulduğunu açıkladı.

MARİUPOL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol'ün uluslararası partnerlerle yaptığı projelerden biri olan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, bizi güya özgürleştirmek isteyenler tarafından yok edildi. İşgalcilerin hedefinde kimin olduğunun önemi yok. İnsanlar, evler, bahçeler, hastaneler fark etmiyor. Kötülük kendi başına durmaz. Eğer onu durdurmazsanız Avrupa'daki her eve gelir" ifadeleri kullanıldı.

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Mariupol'deki Çocuk Rehabilitasyon Merkezi Rus ordusu tarafından bombalandı
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