Mariupol’deki Çocuk Rehabilitasyon Merkezi Rus ordusu tarafından bombalandı

MARİUPOL BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol'ün uluslararası partnerlerle yaptığı projelerden biri olan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, bizi güya özgürleştirmek isteyenler tarafından yok edildi. İşgalcilerin hedefinde kimin olduğunun önemi yok. İnsanlar, evler, bahçeler, hastaneler fark etmiyor. Kötülük kendi başına durmaz. Eğer onu durdurmazsanız Avrupa'daki her eve gelir" ifadeleri kullanıldı.