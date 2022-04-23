Mariupol’deki sivilleri tahliye çabaları sürüyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Veresçuk, Rus kuvvetleri tarafından kontrol edilen Mariupol kentinden sivilleri tahliye etmek için yeni bir girişimde bulunacağını belirterek, "Bugün kadınları, çocukları ve yaşlıları tahliye etmeye çalışacağız. İnsanları şehirdeki Port City alışveriş merkezine yakın otoyolda toplanmaya çağırıyorum" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı tahliye girişimleri birçok kez başarısız oldu. Mariupol'den sivilleri çıkarmaya çalışmaya devam edeceklerine yönelik söz veren Veresçuk, tahliye koridorlarının birçok kez kırıldığını ancak insanların tahliyesi için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.