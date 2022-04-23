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Giriş Tarihi: 23.4.2022 14:14

Mariupol’deki sivilleri tahliye çabaları sürüyor

İLKER TURAK İLKER TURAK
Mariupol’deki sivilleri tahliye çabaları sürüyor

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rusya’nın kontrolünde bulunan Mariupol bölgesindeki sivillerin tahliye edilmesi için yeni bir girişimde bulunacağını belirterek, sivilleri şehirdeki Port City alışveriş merkezine yakın otoyolda toplanmaya çağırdı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Veresçuk, Rus kuvvetleri tarafından kontrol edilen Mariupol kentinden sivilleri tahliye etmek için yeni bir girişimde bulunacağını belirterek, "Bugün kadınları, çocukları ve yaşlıları tahliye etmeye çalışacağız. İnsanları şehirdeki Port City alışveriş merkezine yakın otoyolda toplanmaya çağırıyorum" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı tahliye girişimleri birçok kez başarısız oldu. Mariupol'den sivilleri çıkarmaya çalışmaya devam edeceklerine yönelik söz veren Veresçuk, tahliye koridorlarının birçok kez kırıldığını ancak insanların tahliyesi için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

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Mariupol’deki sivilleri tahliye çabaları sürüyor
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