Mark Zuckerberg’e büyük şok! AB, Meta’yı affetmedi!

Facebook'un ana şirketi Meta, 533 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin sızdırılması üzerine AB tarafından 277 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Kullanıcıların cep telefonu numaralarının ve diğer verilerinin çevrimiçi olarak sızdırılmasını engelleyemediği için 265 milyon Euro (yaklaşık 277 milyon dolar) para cezasına çarptırıldı.