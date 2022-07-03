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Giriş Tarihi: 3.7.2022

Mars misyonu için en büyük engel kemik erimesi

Mars misyonu için en büyük engel kemik erimesi
Kanada'daki Calgary Üniversitesi bünyesindeki McCaig Kemik Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada uzaya giden astronotların yaşadığı kemik erimesi sorunu 10 yılda geçmiyor. 9 astronotun uzaydan döndükten bir yıl sonra yapılan kemik ölçümlerinde hemen hemen hiç iyileşme görülmediği tespit edildi. Enstitüden Dr. Steven Boyd "İyileşme 10 yılı buluyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 4 ila 7 ay arasında kalan astronotların iyileşme süreci daha yavaş. Bu veriler daha uzun süreli Mars misyonu için endişe verici" dedi. Araştırmanın ayrıntıları, Scientific Reports'ta yayımlandı.
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Mars misyonu için en büyük engel kemik erimesi
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