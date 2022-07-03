Mars misyonu için en büyük engel kemik erimesi

Kanada'daki Calgary Üniversitesi bünyesindeki McCaig Kemik Sağlığı Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada uzaya giden astronotların yaşadığı kemik erimesi sorunu 10 yılda geçmiyor. 9 astronotun uzaydan döndükten bir yıl sonra yapılan kemik ölçümlerinde hemen hemen hiç iyileşme görülmediği tespit edildi. Enstitüden Dr. Steven Boyd "İyileşme 10 yılı buluyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 4 ila 7 ay arasında kalan astronotların iyileşme süreci daha yavaş. Bu veriler daha uzun süreli Mars misyonu için endişe verici" dedi. Araştırmanın ayrıntıları, Scientific Reports'ta yayımlandı.