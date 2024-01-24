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Haberler Dünya Haberleri Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
Giriş Tarihi: 24.1.2024 09:45 Son Güncelleme: 24.1.2024 09:54

Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!

Denizcilik Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi Şangay açıklarında çarpıştı. Açıklamada "Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Marshall bayraklı gemi Şanghay’da battı: 16 Türk mürettebat vardı!

Denizcilik Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi Şanghay açıklarında çarpıştı. Açıklamada "Marshall bayraklı OMEGA gemisinin MIRABELLA isimli gemi ile Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yeni yapılan açıklamada "Geminin 3. Kaptanı ile görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığımız ve MRCC Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

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Marshall bayraklı gemi Şanghay'da battı: 16 Türk mürettebat vardı!
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