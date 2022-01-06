Marshall yangını sonrası ceset kalıntısı bulundu

CNN'de yer alan habere göre, eyalete bağlı Boulder County'de Şerif ve Adli Tıp Kurumunun olay yerinde oldukça aktif faaliyet gösterdiği aktarılarak, Marshall Yolu bölgesinde yetişkin bir insana ait ceset kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, Boulder County Adli Tıp Kurumunun kalıntıların tespitinden ve ölüm nedeninin belirlenmesinden sorumlu olduğunu belirtti.

Boulder County Şerifi Joe Pelle, 2 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, başlangıçta kayıp üç kişiden birinin tespit edildiğini ve ikisinin hala kayıp olduğunu söylemişti.

Pelle, "Hala Superior kasabasından bir kadın ve dışarıdan gelen bir adam kayıp." diyerek, kayıpların arama çalışmalarının devam ettiğini aktarmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yangından etkilenen bölgeyi yarın ziyaret etmesi bekleniyor.

MARSHALL YANGINI

Eyalete bağlı Boulder County'de 30 Aralık'ta başlayan yangın saatte 169 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etmişti.

Eyalet tarihinin en büyük yangınında, Louisville ve Superior şehirlerinde yaklaşık 34 bin kişi tahliye edilmişti.

Yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda etkili olan yangında 1000 ev hasar görmüş, bir otel ve bir alışveriş merkezi kül olmuştu.

Bölge tarihinin en büyük yangını yaklaşık üç gün sonra kar yağışlarıyla sona ermişti.