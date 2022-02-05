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Giriş Tarihi: 5.2.2022

Mars’ta şaşkın bir surat!

Mars’ta şaşkın bir surat!
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'taki uzay aracı Perseverance, tuhaf şekillere sahip kayaç koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Uzay aracı göz benzeri iki delik ve açık bir ağzı andıran çemberin bir araya geldiği, şaşkın bir insanın suratını andıran sıradışı bir kayaç tespit etti. Issole adı verilen kayaç epey eski. Bu nedenle üzerinde çok sayıda delinme ve aşınma izi var. Perseverance adına açılmış resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu kaya dönüşüme şaşırmış görünüyordu!" ifadeleri yer aldı. Ayrıca "Bu, örneklediğim en eski kayaçlardan biri olabilir. Yani gezegenin tarihini anlamamızı sağlayabilir" denildi.
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Mars’ta şaşkın bir surat!
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