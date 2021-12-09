Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Masada Ermenistan da var! 3+3 platformunun ilk toplantısı Moskova'da
Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:07

Masada Ermenistan da var! 3+3 platformunun ilk toplantısı Moskova'da

İHA
Masada Ermenistan da var! 3+3 platformunun ilk toplantısı Moskova’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatında bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısı Moskova'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu'nun ilk toplantısı hakkında açıklama yaptı.

3+3 FORMATINDA

Yapılan açıklamada, "Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık'ta Moskova'da düzenlenecek. Azerbaycan, Ermenistan, Rusya Federasyonu ve İran'ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde katılacakları toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz temsil edecektir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Masada Ermenistan da var! 3+3 platformunun ilk toplantısı Moskova'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA