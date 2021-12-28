Mavi Vatan’da caydırıcılık daha da artacak

Türkiye karada, havada ve denizlerdeki milli menfaatlerini masada ve sahada büyük kararlılıkla korumaya devam ediyor. NATO
'ya deklare edilmiş Türk yüksek hazırlık seviyeli deniz kuvveti (TURMARFOR) 2022 başından itibaren tam harekat kabiliyetine ulaşacak. Mavi Vatan'da caydırıcılığı artırma noktasında önemli misyona sahip olan kuvvetin eğitim aşamasında binlerce askeri personelin katıldığı tatbikatlar kritik rol üstlendi. Öte yandan, Türkiye'nin denizlerde artan gücünden rahatsız olan ve maksimalist iddialarla gerginlik yaratan Yunanistan
da üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği tatbikat ve eğitimleri olduğundan farklı kapsamda lanse ederek dünya kamuoyuna NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye'yi yalnız gösterme çabasına girişiyor.
STRATEJİK GÖREVLER
Türk Donanma tarihinin
en büyük savaş platformu olacak amfibi hücum gemisi TCG Anadolu
başta olmak üzere, yerli ve milli deniz araçlarının 2022'de Türk Deniz Kuvvetleri
'ne teslim edilmesiyle mavi vatan koruması daha da güçlü hale gelecek. Bölgesinde her daim barış ve istikrar isteyen ancak ulusal çıkarlarını da her daim savunacak kudrette olan Türkiye güçlü deniz gücüyle NATO çerçevesinde de stratejik görevlere hazırlanıyor. NATO'nun 69 yıldır en kıymetli müttefiklerinden olan Türkiye, TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini de yerine getirecek.