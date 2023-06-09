Mayınlar onlarca yıl tehdit olacak

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından yaşanan selden 17 bin kişinin etkilendiğini ve bu sayının 40 bine yükselebileceğini bildirdi. Bölgede içme suyuna erişimde büyük sorun yaşanıyor. Uzmanlar, sel nedeniyle gübre depoları, fosseptikler, hayvan leşleri ve mayınların tehdit oluşturduğunu hatırlattı. Çöken barajın sularının sürüklediği mayınların ise onlarca yıl tehdit oluşturacağı kaydedildi. Barajın haftabaşı patlatılmasından Ukrayna ile Rusya tarafı karşılıklı olarak birbirlerini suçluyor.