Mayınlara karşı işbirliği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de sürüklenen mayın tehlikesine yönelik Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiğini ifade etti. Bakanlık kaynakları da, şu aşamada Türkiye'nin ve kıyıdaş ülkelerin imkânlarının mayın sorununu çözmeye yeterli olduğunu ve NATO'ya başvurmaya gerek olmadığını dile getirdi.Rus Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de 370 Ukrayna mayını bulunduğunu iddia etti.