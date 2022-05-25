Maymun çiçeği kâbusu büyüyor

Afrika dışında nadir görülen maymun çiçeği virüsü (Monkeypox), her geçen gün daha fazla ülkeye yayılarak dünyanın ana gündemi haline geldi. Batı ve Orta Afrika ülkelerinde viral bir enfeksiyon olarak tanımlanan maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının Avrupa, ABD ve Avustralya'da 100'ü aştığı belirtiliyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.Hastalığın en yaygın semptomlarının yüksek ateş, sırt-kas ağrısı ve öncelikle yüzde başlayıp daha sonra vücudun diğer bölgelerine yayılan döküntüler olduğu belirtiliyor. Kemirgen hayvanlardan ya da diğer hayvanlardan bulaştığı tahmin edilen virüs, 6 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide tespit edildi. Bu kişinin, Londra'da bir hastanede karantinada olduğu, yakın zamanda Nijerya'ya gittiği ve hastalığı muhtemelen oradan kaptığı ortaya çıktı.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 6 Mayıs'tan bu yana tespit edilen vaka sayısının 57'ye yükseldiğini kaydetti. UKHSA, yeni vakaların virüsün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı bulunmadığını, bu nedenle bulaşma yoluyla bireylerin enfekte olmasının mümkün olduğunu bildirdi. Ajans, son maymun çiçeği virüsü vakalarının ağırlıklı olarak eşcinsel ve biseksüel bireyler arasında olduğunu, yeni vakaların daha önce teyit edilmişlerle bağlantısının bulunmadığı bilgisini paylaştı. İngiltere'nin ardından İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail, Danimarka ve İskoçya, maymun çiçeği virüsü tespit edilen ülkeler arasında yer aldı. Böylelikle virüs, Afrika dışında son 2 haftada 16 ülkede tespit edildi. DSÖ, Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya'da 100'den fazla vakayı doğruladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmediği bildirildi.