Medine’de kutlu mekanlara ziyaret

OKÇULAR TEPESİ'NE ÇIKILDI

Hendek Savaşının yapıldığı mevkide yaptırılan Yedi Mescid'i de ziyaret eden hacılar, Hz. Hamza başta olmak üzere bazı sahabelerin kabirlerin bulunduğu Uhud Şehitliği, Uhud Dağı ve Okçular Tepesine de gitmeyi ihmal etmedi. İslam tarihinde önemli bir yeri bu alanda, çeşitli dillerde yapılan dualara tanıklık edildi.