Medine’de kutlu mekanlara ziyaret

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac görevlerini yerine getirdikten sonra Medine'ye geçen hacılar, kutsal mekanlara ziyaretlerlerde bulunuyor.
NAMAZ KILINDI, DUA EDİLDİ
Hicretin kutlu şehri olan Medine'ye ulaşan hacılar, ilk önce Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etti.
Cennet Bahçesi'nde kılınan namazın ardından sıraya giren ve peygamberin kabrinin bulunduğu yere gelen hacılar, "Esselamün aleyke ya Resullah", "Esselamün aleyke ya Habiballah" ve "Esselamün aleyke ya Nebiullah" diyerek Hz. Muhammed'e hürmetlerini iletti.
SELAMLAR GÖNDERİLDİ
Peygamberin kabrinin hemen yanında bulunan Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i de selamlayan hacılar, ziyaretlerini tamamlayıp dışarı çıktı. Duygu yoğunluğunun sıkça yaşandığı Mescid-i Nebevi'de salavatlar ve tesbihatlarla Peygambere gönderen selamlar arz edildi.
İLK TAŞI KENDİ ELLERİYLE YERLEŞTİRDİ
Medine'de hareketliliğin yaşandığı bir diğer mekan ise Kuba Mescid-i oldu. İslam Peygamberi'nin mührünü taşıyan Kuba Mescidi'nde namaz kılan hacılar, mescidin önemiyle ilgili bilgiler aldı. Hz. Muhammed, Mekke'den hicret ettikten sonra Medine'ye varmadan önce mola verdiği Kuba'da bu mescidin yapım çalışmalarına katılıyor ve ilk taşı kendi elleriyle yerleştiriyor.
İKİ KIBLELİ MESCİT
Daha sonra Medine'nin kuzeybatısına yönelen hacılar, Kıbleteyn Mescidi'ne geçti. Mescit, hicretin ikinci yılında Hz. Peygamber'in öğle namazını kıldırdığı esnada aldığı ilahi emirle yönünü Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya çevirmesi nedeniyle "iki kıbleli mescit" anlamına gelen "Mescid-i Kıbleteyn" adı ile biliniyor.
OKÇULAR TEPESİ'NE ÇIKILDI
Hendek Savaşının yapıldığı mevkide yaptırılan Yedi Mescid'i de ziyaret eden hacılar, Hz. Hamza başta olmak üzere bazı sahabelerin kabirlerin bulunduğu Uhud Şehitliği, Uhud Dağı ve Okçular Tepesine de gitmeyi ihmal etmedi. İslam tarihinde önemli bir yeri bu alanda, çeşitli dillerde yapılan dualara tanıklık edildi.