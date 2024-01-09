Medyanın utanç günü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 2021 ve 2022'de dünya genelinde öldürülenlerden daha fazla olması dikkati çekiyor. Kara, hava ve denizden Gazze'yi 3 ayı aşkın süredir bombalayan İsrail ordusu, saldırılarda sivillerin yanı sıra çok sayıda gazeteciyi öldürdü. İsrail saldırılarında, sivillerin yanı sıra uluslararası kurallarla dokunulmazlığı olan gazeteciler de hedef alındı. Uluslararası kuruluşların verilerine göre, 2021 ve 2022'de dünya genelinde 109 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.Gazze'deki hükümete bağlı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden medya çalışanı sayısı 112'ye ulaştı. Bu da İsrail'in 3 ayda Gazze'de katlettiği gazeteci sayısının 2021 ve 2022'de dünya genelinde öldürülenden fazla olduğunu gözler önüne seriyor.Bugün 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü. Filistinli Gazeteciler Birliği Başkanı ve Aksa Radyosu Genel Müdürü İmad Zaqout'a göre İsrail, Filistin'e saldırılarını örtbas etmek için basını susturmaya çalışıyor. Her fırsatta "basın özgürlüğü" ya da "basın mensuplarının korunması adına" çağrılar yapan ABD ve Avrupa medyası ise söz konusu İsrail olduğunda kafasını kuma gömüyor. İsrail bu süreçte İngiliz Reuters Ajansı'nın muhabirlerini de hedef aldı, ayrıca Fransız AFP Ajansı'nın Gazze bürosunu füzeyle vurdu. Ancak Batı basını bunlara bile sesini çıkarmadı.