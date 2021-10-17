‘Mehmetçik Kıbrıs’ta kalmalı’

Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs'ta kalması gerektiğini dile getirdi. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) 37. kuruluş yıldönümü dolayısıyla dernek binasını ziyaret eden Tatar, yaptığı konuşmada Türk askerinin kendilerinin baş tacı olduğunun altını çizdi. Tatar, "Bizim vazgeçilmez çizgilerimizden bir tanesi elbette, Türkiye'nin garantörlük hakkıdır, Kıbrıs'ta onun devamı şarttır. Bir tanesi de belirli sayıda Türk askerinin mutlaka Kıbrıs'ta kalması gerektiğini her vesileyle söylüyorum. Oynanan oyun Kıbrıs'tan tamamıyla askerlerin çekilmesi, askersizleştirilmesi ama bakıyoruz ki Güney'de silahlanmaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu. Kıbrıs Türkü'nün Ada'da uzun yıllar büyük mücadele verdiğini hatırlatan Tatar, Türkiye'nin, bu mücadelede her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.