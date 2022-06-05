Mehmetçik Libyalı askerleri eğitiyor

Libyalı askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır aşan eğitimleri ile tecrübe kazanıyor. TSK mensupları, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda yer alan Müşterek Kara Eğitim Merkezi'ndeki Libyalı askerler ile Libya Deniz Kuvvetleri personeline bilgi, birikim ve deneyimlerini aktarıyor. Müşterek Kara Eğitim Merkezi'ndeki Libya Kara Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin temel askerlik, temel muharebe, meskûn mahal, dağcılık, komando temel ve ilkyardım eğitimi TSK mensupları tarafından veriliyor. Libya Deniz Kuvvetleri personeli, deniz mayınlarını imha etme ve seyir emniyeti alanlarında TSK Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından eğitim alıyor. Eğitimlerde yerli ve milli birçok özel teçhizat ve imkân kullanılıyor. Şimdiye kadar 900'den fazla Libyalı asker 38 alanda eğitim aldı.Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Akdeniz'de Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için hayata geçirildiği iddia edilen tartışmalı İrini Operasyonu'nu bir yıl daha uzattı. BM Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, operasyonun 3 Haziran 2023'e kadar uzatılması yönündeki kararın, Rusya'nın çekimser oyuna karşı 14 ülkenin "evet" oyu ile alındığı belirtildi. Ayrıca, Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine konuya dair 6 ayda bir rapor sunulması talebinde bulunuldu./ANKARA