Mekke’ye hac vizesi olmayanlar giremeyecek

Suudi Arabistan, "kaçak hac" ziyaretini engellemeye yönelik tedbirler kapsamında, Hac vizesi hariç her türlü vize sahiplerinin Mekke'ye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hac vizesi sahipleri hariç her türlü vize sahiplerinin 1 Zilkade 1446 (29 Nisan 2025) tarihinden itibaren Mekke kentine giriş ve çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, umre ibadeti yapacakların Suudi Arabistan'a girişleri için son tarihin 13 Nisan, çıkışlar için ise son günün 29 Nisan olacağı belirtildi.