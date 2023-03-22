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Giriş Tarihi: 22.3.2023 11:37

Meksika Cumhurbaşkanı Obrador o suçlamaları reddetti

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Dışişleri Bakanlığının Meksika'da "önemli insan hakları sorunları" bulunduğuna yönelik raporunu kınayarak raporun bulgularını yalanladı.

AA
Meksika Cumhurbaşkanı Obrador o suçlamaları reddetti

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Meksika'daki "önemli insan hakları sorunları" konusunda uyarıda bulunan yıllık insan hakları raporundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Polis ve ordunun hukuka aykırı veya keyfi öldürmelerinin yanı sıra hükümet görevlilerinin işkence ve cebri kaybolma olaylarına karıştığı iddia edilen raporun bulgularıyla ilgili Obrador, "Doğru değil yalan söylüyorlar. Kusura bakmayın ama bu düpedüz siyasettir. Bu onların doğasında var." dedi.

Obrador, ABD'nin "dünyanın hükümdarı" olduğuna inandığı belirtti ve "Kendi gözlerindeki merteği değil, başkasının gözündeki çöpü görüyorlar." diyerek Washington'ın değişmek istemediğini savundu.

Obrador ayrıca Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh'in ABD yönetimini, doğal gaz satışını sabote etmek için Rusya'nın Kuzey Akım gaz boru hatlarını tahrip etmekle suçlayan haberine değinerek Washington'ın tutumuyla alay etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Obrador'un yorumlarına yanıt vererek "dünyanın hükümdarı" olduklarını hiçbir zaman dile getirmediklerini söyledi.

Patel, rapora konu olan Meksika'da polis, ordu ve diğer hükümet kurumlarının ciddi yolsuzluklara ve yasa dışı keyfi cinayetlere karışmasının devam ettiğini savundu.

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Meksika Cumhurbaşkanı Obrador o suçlamaları reddetti
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