Meksika kavruluyor: Can kaybı 90’a yükseldi

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını can kaybı artıyor. Sadece 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 29 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybederken toplan ölü sayısı 90'a yükseldi. Ülkedeki aşırı sıcaklar, hayvanları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. "Usumacinta Biyoçeşitliliğin Korunması" isimli kuruluşun yetkilileri, ölen "uluyan maymunlar"ın sayısının 250'ye yaklaştığını açıkladı. Maymunların yanı sıra kuşların da öldüğünü belirten yetkililer, kuşların uçtukları sırada yere düşmeye başladıklarını belirtti. Mayıs ayının sonunda ülke tarihinin en yüksek sıcaklıkları görülürken çok sayıda eyalette Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.