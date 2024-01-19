Meksika’da 2 ABD vatandaşını öldüren çetenin lideri yakalandı

BBC'nin haberine göre, Tamaulipas eyaleti Kamu Güvenliği Dairesi, "La Kena" olarak bilinen çetenin elebaşı olduğu iddia edilen Vilano'nun, Nuevo Leon eyaletindeki alışveriş merkezinde güvenlik güçlerince gözaltına alındığını açıkladı.

Yetkililer, Vilano'nun, Tamaulipas'taki en güçlü suç örgütlerinden birinin elebaşı olduğuna, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) arananlar listesinde bulunduğuna dikkati çekti.

Tamaulipas eyaleti savcıları, 2022'de "Cyclone 19" olarak da bilinen Vilano'nun yakalanması için 150 bin dolar ödül koymuştu.

"Körfez Karteli"nin en güçlü kollarından biri olarak bilinen Cyclone'a bağlı Los Ciclones hücresi, geçen yıl kaçırdığı 4 ABD vatandaşından 2'sini öldürmekle suçlanıyordu.