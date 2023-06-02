Meksika’da 45 torba insan cesedi bulundu

Meksıkalı yetkililer, ülkenin batısında yer alan Guadalajara kentinde, kayıp 7 genci arama çalışmaları sırasında bir uçurum kenarında 45 torba içerisinde insan cesetleri buldu. Torbalarda bulunan cesetlerin tam sayısı henüz bilinmezken, içlerinde hem kadın hem de erkeklerin olduğu ifade edildi. Zorlu arazi yapısı ve kötü aydınlatma koşulları nedeniyle arama çalışmalarının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. Bulunan cesetlerin kimlik tespiti de sürüyor. Meksika'da hükümetin resmi verilerine göre 100 binden fazla kişi kayıp. Kaybolanların üçte ikisini erkekler, beşte birini de 18 yaş altı insanlar oluşturuyor.