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Giriş Tarihi: 11.11.2022 00:23

Meksika’da bara silahlı saldırı: 9 ölü, 2 yaralı

İHA
Meksika’da bara silahlı saldırı: 9 ölü, 2 yaralı

Meksika’daki bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın karteller arasında bir hesaplaşma olduğu üzerinde duruluyor

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Apaseo El Alto şehrinde Lexus adlı bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası minibüsle kaçan silahlı saldırganların, olay yerine karton üzerine yazılı bir mesaj bıraktıkları aktarıldı. Bırakılan mesaja göre, saldırının bölgede faaliyet gösteren iki kartel arasındaki bir hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal ve eyalet birimlerine bağlı güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemelerde bulundukları ifade edilerek, olayın aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GUANAJUATO EYALETİNDE KARTEL SAVAŞLARI SIK YAŞANIYOR

Guanajuato eyaletinin Irapuato şehrinde 15 Ekim'de yine bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayın yine karteller arasında bir hesaplaşma olduğu belirtilmişti. Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Santa Rosa de Lima Karteli (CSRL) arasında bölgenin hakimiyeti üzerine uzun süredir çatışmalar yaşanıyor.

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Meksika’da bara silahlı saldırı: 9 ölü, 2 yaralı
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