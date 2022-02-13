Meksika’da cenaze törenine iki ayrı saldırı düzenlendi! 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 1'i 12 yaşındaki çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İlk saldırının cenaze evine yapıldığı aktarılırken, ilk saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.