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Giriş Tarihi: 13.2.2022 20:12 Son Güncelleme: 13.2.2022 20:21

Meksika'da cenaze törenine iki ayrı saldırı düzenlendi! 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da cenaze törenine iki ayrı saldırı düzenlendi! 9 kişi hayatını kaybetti

Meksika’da silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin cenazesine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayın yaşandığı şehirde geçen yıl bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 1'i 12 yaşındaki çocuk, 2'si kadın olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İlk saldırının cenaze evine yapıldığı aktarılırken, ilk saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İKİNCİ SALDIRI TÖRENİN DÜZENLENDİĞİ KLİSEYE YAPILDI

İkinci saldırının ise cenaze törenin düzenlediği kiliseye yapıldığı belirtilerek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BU ŞEHİRDE UYUŞTURUCU KARTELLERİ YOĞUN FAALİYET GÖSTERİYOR

Teksas eyaletindeki El Paso şehri sınırında bulunan Ciudad Jurez şehri, uyuşturucu kartellerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Şehirde geçen yıl bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti.

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Meksika'da cenaze törenine iki ayrı saldırı düzenlendi! 9 kişi hayatını kaybetti
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