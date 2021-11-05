Meksika’da dehşet! Uzun namlulu silahlarla otele baskın...

Yapılan saldırı oteldeki ziyaretçilerde korku ve paniğe neden oldu. Bir çok ziyaretçi saklanmak için kaçıştı.

Saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri geldi. Yetkililer hoteldeki ziyaretçilerin saldırıdan zarar görmediğini açıklarken ölen iki kişinin uyuşturucu satıcısı olduğu bildirildi.

