Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika’da facia! Belediye başkanı ve eşi dahil 25 kişi üstündeyken köprü metrelerce yüksekten aşağı çakıldı
Giriş Tarihi: 8.6.2022 15:25 Son Güncelleme: 8.6.2022 15:40

Meksika’da facia! Belediye başkanı ve eşi dahil 25 kişi üstündeyken köprü metrelerce yüksekten aşağı çakıldı

İHA
Meksika’da facia! Belediye başkanı ve eşi dahil 25 kişi üstündeyken köprü metrelerce yüksekten aşağı çakıldı

Meksika'da facia yaşandı. Asma köprü açılış sırasında koptu metrelerce aşağı çakıldı. Belediye başkanı ve eşi de dahil 25 kişi korkunç kazada yaralandı. Dehşet anları anbean kayıt altına alındı.

Metrelerce yüksekten aşağı çakıldılar. Korkunç olay Meksika'da yaşandı. Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Meksika'nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

METRELERCE YÜKSEKTEN YERE ÇAKILDI


Meksika'nın Cuernavaca şehrindeki Porfirio Daz Parkı'nda açılışı yapılan asma köprü insanların geçiş yaptığı sırada koptu. Köprü üzerinden bulunanlar metrelerce yüksekten yere çakılırken, Cuernavaca Belediye başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado'nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi.
Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika’da asma köprü, açılış sırasında koptu! Belediye başkanı dahil 25 yaralı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika’da facia! Belediye başkanı ve eşi dahil 25 kişi üstündeyken köprü metrelerce yüksekten aşağı çakıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA