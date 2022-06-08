Meksika’da facia! Belediye başkanı ve eşi dahil 25 kişi üstündeyken köprü metrelerce yüksekten aşağı çakıldı

Metrelerce yüksekten aşağı çakıldılar. Korkunç olay Meksika'da yaşandı. Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.