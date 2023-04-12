Meksika’da göçmen merkezindeki yangına ilişkin yetkiliye suç duyurusu

Federal Başsavcılık tarafından dün geç saatlerde yapılan açıklamaya göre, ülkenin en üst düzey göçmenlik yetkilisi yangında ihmali olduğu iddialarıyla suçlanacak.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü Başkanı Garduno'ya karşı suç duyurusunda bulunma kararı alan Başsavcılık, Enstitüdeki diğer birkaç memurun da görevlerini yerine getirmemekle suçlanacağını kaydederek suçlamalara dair detay açıklamadı.

Federal savcılar, Garduno'nun, Enstitünün gözaltı merkezlerinde daha önce sorunlar yaşandığına dair göstergelere rağmen "felaketi önlemediği için ihmalkar davrandığını" dile getirdi.

Savcılar, davanın bir "sorumsuzluk örneği" olduğunu belirtti.

YANGIN NEDENİYLE 5 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Meksika ile ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentindeki göçmen gözetim merkezinde 27 Mart'ta çıkan yangında 40 kişi yaşamını yitirmişti.

Meksika Federal Yargı Konseyi, mahkemenin üç Meksikalı göçmenlik görevlisi, bir özel güvenlik görevlisi ve bir Venezuelalı göçmenin, yangında ihmali ve dahli bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmalarına hükmettiğini açıklamıştı.

Tesis içindeki güvenlik kameralarından alınan 30 saniyelik videoda, alevler odayı sardığı sırada bir kişinin kapıyı açmaya çalıştığı ancak birkaç gardiyanın dışarıda dolaştığı görülüyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sorumluların "yasalara uygun biçimde" cezalandırılacağını söylemişti.

Obrador, yangına "sınır dışı edilmek için bekletilen sığınmacıların" sebep olduğunu savunarak "Protesto olarak sığınağın kapısına şilteler koyup ateşe verdiler ve bunun yaşanan korkunç trajediye neden olacağını düşünmediler. Sınır dışı edileceklerini öğrendikleri için bunu yaptıklarını düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Meksikalı yetkililer, yangın sırasında tesiste çoğunluğu Guatemala'dan olmak üzere Kolombiya, Ekvador, El Salvador, Honduras ve Venezuela'dan gelen toplam 68 göçmenin bulunduğunu açıklamıştı.

Meksika, Kovid-19 salgını döneminde ABD'nin baskısı sonucu göçü engellemek için kısıtlamaları artırmış ve bu nedenle sınıra yakın tesislerde tutulan sığınmacıların sayısı oldukça artmıştı.