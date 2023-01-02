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Giriş Tarihi: 2.1.2023 04:17

Meksika'da hapishanede isyan: 14 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada 10'u gardiyan 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsyanın, mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor

AA
Meksika’da hapishanede isyan: 14 kişi hayatını kaybetti

Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde isyan çıktı.

Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açıklamada, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Chihuahua Savcılığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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Meksika'da hapishanede isyan: 14 kişi hayatını kaybetti
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