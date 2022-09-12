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Giriş Tarihi: 12.9.2022 20:00

Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İHA
Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı

Meksika’da festival esnasında çok sayıda havai fişeğin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Meksika eyaletindeki Santiago Tianguistenco şehrinde düzenlenen bir festivalde havai fişek paniği yaşandı. Çok sayıda havai fişeğin alev alarak kontrolsüz şekilde patladığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

6'SININ DURUMU AĞIR

Festival alanında büyük panik yaşanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 27'sinin tedavisi ayakta yapılırken, 13'ü ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 6'sının durumunun ciddi olduğu da öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Santiago Tianguistenco şehri yerel yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşın ailesine taziyelerini iletirken, patlamada yaralananlara da gereken tüm desteğin verileceği açıklandı. Görgü tanıkları, elindeki havai fişekler ile gösteri yapan bir adamın kenarda depolanan havai fişeklere yaklaşması sonucu havai fişeklerin alev aldığını ve bu nedenle patlama yaşandığını belirtti.

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Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı
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