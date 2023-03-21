Meksika’da kaçak havai fişek üretilen evde patlama: 10 ölü, 20 yaralı

Meksika'nın Morelos eyaletinde yer alan Totolapan şehrinde kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonucu ev alevler içerisinde kalırken, olay yerinde çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Patlamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Totolapan Belediye Başkanı Sergio Livera, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının saatlerdir devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Morelos Eyaleti Sivil Savunma Koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada ise, evde ruhsatsız olarak havai fişek üretimi yapıldığı ve depolandığı belirtilerek, patlamanın nedenin henüz belirlenemediği ifade edildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

