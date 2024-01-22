Meksika’da kartel krizi! Çatışmalar can aldı

Sonora Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri ve çete arasında çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin öldüğü, 2 güvenlik gücünün ise yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan güvenlik güçlerinin durumunun stabil olduğu kaydedilen açıklamada, çatışmada yaralanan en az 7 kartel üyesinin olay yerinden kaçmayı başardığı ifade edildi.

Çatışmanın ardından güvenlik güçleri kartele ait 21 ağır silah, mühimmat, kurşun geçirmez yelek ve 6 araç ele geçirdi.