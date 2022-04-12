Meksika’da katliam! 4’ü kadın 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişinin cansız bedeni bulundu

Meksika'nın Tultepec eyaletinde silahlı saldırı sonucu aynı aileden 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı La Canada Mahallesi'ndeki bir evde silahlı saldırı ihbarı alındı.

7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine eve giren polis, 4'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenini buldu. Yetkililer, olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti. Cinayetlerin çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.