Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika'da katliam! 4'ü kadın 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 12.4.2022 09:06

Meksika'da katliam! 4'ü kadın 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin cansız bedeni bulundu

AA
Meksika’da katliam! 4’ü kadın 3’ü çocuk olmak üzere 7 kişinin cansız bedeni bulundu

Meksika'da ihbar üzerine eve giden polisler, evde buluann 4'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın çete hesaplaşmasından kaynaklandığını düşünülüyor.

Meksika'nın Tultepec eyaletinde silahlı saldırı sonucu aynı aileden 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı La Canada Mahallesi'ndeki bir evde silahlı saldırı ihbarı alındı.

7 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine eve giren polis, 4'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenini buldu. Yetkililer, olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti. Cinayetlerin çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da katliam! 4'ü kadın 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişinin cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA