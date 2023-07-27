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Giriş Tarihi: 27.7.2023 09:50 Son Güncelleme: 27.7.2023 10:08

Meksika’da olay yaratan görüntüler! Gece bir anda gündüze döndü!

Meksika’da yaşanan bir doğa olayı sosyal medyada viral oldu. Gece yarısı meydana gelen olayda atmosfere giren bir göktaşı büyük panik yarattı. Çıplak gözle izlenebilen göktaşının yarattığı parlama ise anbean kameralara yansıdı.

İHA
Meksika’da olay yaratan görüntüler! Gece bir anda gündüze döndü!

Meksika'da atmosfere giren göktaşı Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinde geceyi gündüze çevirdi.

Çıplak gözle görülen göktaşı, halk arasında paniğe neden oldu.

GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ

Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla yaptığı açıklamada, Colima Üniversitesinden bilim adamlarının gökyüzünde görülen uçan parlak cismin bir göktaşı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video

Göktaşının atmosfere girmesinin ardından alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

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Meksika’da olay yaratan görüntüler! Gece bir anda gündüze döndü!
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