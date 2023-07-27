Meksika’da olay yaratan görüntüler! Gece bir anda gündüze döndü!

GECE GÜNDÜZE DÖNDÜ

Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla yaptığı açıklamada, Colima Üniversitesinden bilim adamlarının gökyüzünde görülen uçan parlak cismin bir göktaşı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Meksika’da göktaşı geceyi gündüze çevirdi | Video

Göktaşının atmosfere girmesinin ardından alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.