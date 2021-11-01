Meksika’da Ölüler Günü kutlamasında facia! Bir kişi 20 metre yükseklikten yere çakıldı

Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yere çakılan adama ilk müdahale çevredeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Adamın kafasında, kollarında ve bacaklarında birçok kırık olduğu bildirildi. Adının Jose Luis N. olduğu açıklanan adamın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı.