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Giriş Tarihi: 17.8.2022 08:47

Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı

AA
Meksika’da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde, güvenlik güçlerine saldıran organize suç örgütünün 4 polisi kaçırdığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Moctezuma kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler polise saldırdı.

Yetkililer, saldırıda güvenlik güçlerinden 4'ünün kaçırıldığını belirterek polis araçlarının yakıldığını açıkladı.

Eyalet Başsavcılığı saldırıyı doğrulayarak polislerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Eyalet Hükümeti Güvenlik Sözcüsü Miguel Gallegos Cepeda da açıklamada, ordunun desteğiyle saldırganlara yönelik kara ve hava destekli bir operasyonun başlatıldığını belirtti.

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Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı
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