Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika'da tanker faciası: 18 ölü
Giriş Tarihi: 10.9.2022 23:06

Meksika'da tanker faciası: 18 ölü

İHA
Meksika’da tanker faciası: 18 ölü

Meksika’da bir yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışan petrol tankerinin alev aldığı kazada 18 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Victoria ile Monterrey şehirlerini birbirine bağlayan karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü, çift dorseli bir petrol tankeri ile kafa kafaya çarpıştı.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sebebiyle tankerdeki petrolün alev alması sonucu her iki araç da yanarken, olay yerine çok sayıda ilk yardım ve itfaiye ediplerinin sevk edildi. Yetkililer, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ŞOFÖR YAKALANDI

Tanker şoförü ise kazanın ardından aracını terk ederek kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da tanker faciası: 18 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA