Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Meksika'da trenle gaz tankeri çarpıştı: 120 ev hasar gördü
Giriş Tarihi: 21.10.2022 11:38

Meksika'da trenle gaz tankeri çarpıştı: 120 ev hasar gördü

AA
Meksika’da trenle gaz tankeri çarpıştı: 120 ev hasar gördü

Meksika'nın orta kesiminde yük treninin gaz tankerine çarpması sonucu çıkan yangında, 50 araç ile 120 ev zarar gördü.

Meksika basınında çıkan habere göre, Aguascalientes kentinde yük treni, gaz tankerine çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yangın çıktı.

Yangında 50 araç ile 120 ev zarar gördü.

Meksika'da trenle çarpışan akaryakıt tankeri patladı | Video

Yetkililer, olası facianın önlenmesi amacıyla yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma birimlerinin sevk edildiğini duyurdu.

Bölgede acil durum ilan edildiği, kazaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Meksika'da trenle gaz tankeri çarpıştı: 120 ev hasar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA