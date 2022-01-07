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Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:31 Son Güncelleme: 7.1.2022 12:19

Meksika'da valinin ofisinin önüne 10 adet ceset bırakıldı

Meksika’da valinin ofisinin önüne 10 adet ceset bırakıldı

Çatışmaların dur durak bilmediği Meksika'da Zacatecas eyalet valisinin ofisinin önüne 10 adet ceset bırakıldı. Soruşturmayı yürüten yetkililer olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Ülkedeki Zacatecas eyaletinin valisi Davis Monreal'in asırlık bir binada bulunan ofisinin önüne 10 adet ceset bırakıldı. Olay ülke genelinde büyük infial yarattı. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, 10 cansız bedenin çıkarıldığı bir aracı güvenlik kameralarından tespit etti. Konuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

"YAVAŞ YAVAŞ HUZURUMUZU GERİ KAZANACAĞIZ"

Vali'nin güvenlik kurumu konuyşa ilgili açıklama yaparak şimdilik her şeyin kontrol altında olduğunu belirtti. Vali Monreal ise konuyla ilgili açıklama yaparak, "Azar azar huzurumuzu geri kazanacağız. Lanetli bir miras aldık, ancak bu geçecek" dedi.

EYALETTE GEÇEN YIL 1000'İN ÜZERİNDE CİNAYET İŞLENDİ

Meksika'da çok uzun zamandır sular durulmuyor. Zacatecas eyaleti ise rakip çeteler arasındaki çatışmalar nedeniyle ülkenin en şiddetli bölgelerinden biri halinde geldi. Resmi verilere göre eyalette 2021 yılında 1050 cinayet meydana geldi.

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Meksika'da valinin ofisinin önüne 10 adet ceset bırakıldı
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