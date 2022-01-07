Meksika’da valinin ofisinin önüne 10 adet ceset bırakıldı

"YAVAŞ YAVAŞ HUZURUMUZU GERİ KAZANACAĞIZ"

Vali'nin güvenlik kurumu konuyşa ilgili açıklama yaparak şimdilik her şeyin kontrol altında olduğunu belirtti. Vali Monreal ise konuyla ilgili açıklama yaparak, "Azar azar huzurumuzu geri kazanacağız. Lanetli bir miras aldık, ancak bu geçecek" dedi.

EYALETTE GEÇEN YIL 1000'İN ÜZERİNDE CİNAYET İŞLENDİ

Meksika'da çok uzun zamandır sular durulmuyor. Zacatecas eyaleti ise rakip çeteler arasındaki çatışmalar nedeniyle ülkenin en şiddetli bölgelerinden biri halinde geldi. Resmi verilere göre eyalette 2021 yılında 1050 cinayet meydana geldi.