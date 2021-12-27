Meksika’daki yanardağında art arda patlamalar korkuttu!

Morelos ve Puebla kentlerinin sınırında bulunan Popocatepeti Yanardağı'nda art arda patlamalar yaşandı. Ulusal Afet Önleme Merkezi'nden bir yetkili açıklama yaparak "Son 24 saatte 1 patlama yaşandı. Kül ve duman çıkışı oldu" dedi.
KÜL YAĞMURU UYARISI
Dağdan çıkan duman ve küller Puebla, Morelos ve Meksika eyaletlerine doğru ilerledi. Kasabalara yakın yerlerde kül yağışı bekleniyor. Kül yağmurunun riskli olduğunu söyleyen yetkililer, söz konusu bölgelere yaşayan vatandaşlara zehirlenmeye karşı önlem amacıyla maske kullanmalarını, kapı ile pencerelerini kapalı tutmalarını ve zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamalarını tavsiye etti.
GİZEMLİ IŞIK HUZMESİ
Yanardağını kaydeden kameralara patlama esnasında bir ışık huzmesi yakalandı. Işığı görenler bunun göktaşı olduğunu ifade ederken bazıları ise bunun yıldız kayması olabileceğini söyledi. Konuyla ilgili yetkililerden bir açıklama yapılmadı.
ÇEŞİTLİ İDDİALAR VAR
Yanardağı kaydeden kameralara patlama sırasında yakalanan gökyüzündeki ışık kümesi ise merak uyandırdı. Bazıları bunun sadece bir göktaşı olduğunu ifade ederken, bazıları ise yıldız kayması olduğunu iddia etti. Kaydedilen bu ilgi çekici ışık kümesi ile ilgili yetkililerden herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
BİRKAÇ AYDIR PATLAMA YAŞANIYOR
Popocatepeti Yanardağı, eylül ayından 3; ekim ayında ise 2 kez patlamıştı. 'Duman çıkan dağ' anlamına gelen ismiyle 5 bin 452 metre yükseklikteki yanardağı Kuzey Amerika'nın ikinci büyük yanardağı konumunda bulunuyor.