Meksika’daki yanardağında art arda patlamalar korkuttu!

ÇEŞİTLİ İDDİALAR VAR

Yanardağı kaydeden kameralara patlama sırasında yakalanan gökyüzündeki ışık kümesi ise merak uyandırdı. Bazıları bunun sadece bir göktaşı olduğunu ifade ederken, bazıları ise yıldız kayması olduğunu iddia etti. Kaydedilen bu ilgi çekici ışık kümesi ile ilgili yetkililerden herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.