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Giriş Tarihi: 25.10.2022 16:04

Meloni'den 2023 açıklaması: 2. dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez...

İHA
Meloni’den 2023 açıklaması: 2. dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez...

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni mecliste yaptığı ilk konuşmasında, İtalya’nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa büyük zorluklarla karşı kalacağını ve 2023’de ekonomik durgunluğa girileceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bugün mecliste yaptığı ilk konuşmasında 2023 bütçesiyle hakkında açıklamalarda bulundu. Meloni, enerji krizinin neden olduğu etkileri azaltmak için hükümetin büyük harcamalar yapması gerektiğini ifade ederek, "Hükümetin eyleme geçmesi gereken genel durum çok karmaşık, belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zor durumla karşı karşıyayız" dedi. Konuşmasının devamında IMF'nin verilerini aktaran Meloni, "İtalyan ekonomisi için 2023 durgunluk yılı olacak. Dünyanın önde gelen ekonomileri arasında olan Almanya'dan sonra yüzde 0.2 ile en kötü sonuca sahibiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İtalyan Başbakan, kademeli vergi indirimleri getirme ve bürokrasiyi azaltma sözü verdi.

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Meloni'den 2023 açıklaması: 2. dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez...
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