Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
Giriş Tarihi: 25.6.2023 21:35 Son Güncelleme: 25.6.2023 21:41

Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili terörist Abdullah Öcalan'dan övgü ile söz etti. Öcalan'a uygulunan tecritin kaldırılması gerektiğini savunan Yanardağ, teröristbaşı için 'filozof' güzellemesinde de bulundu. Öcalan için 'Son derece zeki birisi' ifadesini kullanan Yanardağ, "Öcalan hafife alınacak biri değil" dedi.

Merdan Yanardağ’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan’a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, fondaş Tele 1'de bir skandala daha imza attı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yapan Yanardağ, teröritbaşını 'siyasi mahkum olarak tanımladı.

Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

"SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR"

PKK elebaşının 25 yıldır hapiste yattığını belirten Yanardağ, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Öcalan ile yaptığı görüşmeleri görmezden gelen Yanardağ, teröristbaşının ailesi ve avukatları dahil kimse ile görüştürülmediğini iddia etti.

TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER DİZDİ: FİLOZOF OLDU, SON DERECE ZEKİ BİRİSİ

Öcalan'a uygulan tecritin kaldırılması gerektiğini Savunan Yanardağ şunları kaydetti:

"Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

ARKADAŞINA GÖNDER
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA