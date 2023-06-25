Merdan Yanardağ’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan’a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Merdan Yanardağ, fondaş Tele 1'de bir skandala daha imza attı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yapan Yanardağ, teröritbaşını 'siyasi mahkum olarak tanımladı.

Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler | Video

"SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR"

PKK elebaşının 25 yıldır hapiste yattığını belirten Yanardağ, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Öcalan ile yaptığı görüşmeleri görmezden gelen Yanardağ, teröristbaşının ailesi ve avukatları dahil kimse ile görüştürülmediğini iddia etti.