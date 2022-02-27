Merkel alışveriş yaparken cüzdanını kaptırdı

Berlin
'de alışveriş için markete giden eski Almanya
Başbakanı Angela Merkel
'in (67) cüzdanı çalındı. Merkel, geçen perşembe günü sabah saat 11.40 sıralarında alışveriş yapmak için Charlottenburg'daki bir süpermarkete gitti. Alışveriş sırasında Merkel'in alışveriş arabasına astığı çantanın içindeki cüzdanı çalındı. Cüzdanda Merkel'in kimlik kartı, banka kartı, ehliyeti ile bir miktar nakit paranın bulunduğu belirtildi. Merkel'e süpermarkette bir korumanın da eşlik ettiği belirtildi. Berlin polisi, basit bir hırsızlık vakası olarak değerlendirdiği olayla ilgili inceleme başlattı.