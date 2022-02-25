Merkel cüzdanını çaldırdı! Üstelik korumaları da yanındaydı

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in alışverişte cüzdanını çaldırdığı ortaya çıktı. Merkel'in perşembe günü korumalarıyla birlikte gittiği alışveriş sırasında çantasını alışveriş arabasının üzerine astığı, bir hırsızın da bir anlık dikkatsizlikten faydalanarak içindeki cüzdanı çaldığı öğrenildi.
BERLİN POLİSİNİN AÇIKLAMASI
Merkel'in hırsızlığı farkettikten sonra polise gidip suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, Berlin Polisi, Merkel'in ismini vermeden, "Perşembe günü saat 11.40 sularında bir süpermarkette 67 yaşındaki bir kadının cüzdanı çalındı. Kadın polis çağırmadan doğrudan kendisi karakola gidip cüzdanının çalındığını bildirdi" açıklamasını yaptı.
KORUMALARI YANINDAYDI
Merkel'in yanında korumaları varken cüzdanının çalınması Alman basınında, "Bu korumalar eski başbakana nasıl sahip çıkacak?" sorularının sorulmasına neden oldu.