Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Merkel cüzdanını çaldırdı! Üstelik korumaları da yanındaydı
Giriş Tarihi: 25.2.2022 15:50 Son Güncelleme: 25.2.2022 16:06

Merkel cüzdanını çaldırdı! Üstelik korumaları da yanındaydı

İSMAİL EREL
Merkel cüzdanını çaldırdı! Üstelik korumaları da yanındaydı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel cüzdanını çaldırdı. İddialara göre Berlin'de bir süpermarkette alışveriş yapan Merkel'in cüzdanı çalındı. Hızsızlığın yaşandığı anlarda korumalarının da yanında olduğu ifade edilirken Merkel'in karakola gidip şikayetçi olduğu öğrenildi.

Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in alışverişte cüzdanını çaldırdığı ortaya çıktı. Merkel'in perşembe günü korumalarıyla birlikte gittiği alışveriş sırasında çantasını alışveriş arabasının üzerine astığı, bir hırsızın da bir anlık dikkatsizlikten faydalanarak içindeki cüzdanı çaldığı öğrenildi.

BERLİN POLİSİNİN AÇIKLAMASI

Merkel'in hırsızlığı farkettikten sonra polise gidip suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, Berlin Polisi, Merkel'in ismini vermeden, "Perşembe günü saat 11.40 sularında bir süpermarkette 67 yaşındaki bir kadının cüzdanı çalındı. Kadın polis çağırmadan doğrudan kendisi karakola gidip cüzdanının çalındığını bildirdi" açıklamasını yaptı.

KORUMALARI YANINDAYDI

Merkel'in yanında korumaları varken cüzdanının çalınması Alman basınında, "Bu korumalar eski başbakana nasıl sahip çıkacak?" sorularının sorulmasına neden oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Merkel cüzdanını çaldırdı! Üstelik korumaları da yanındaydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA