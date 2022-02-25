Merkel cüzdanını çaldırdı! Üstelik korumaları da yanındaydı

BERLİN POLİSİNİN AÇIKLAMASI

Merkel'in hırsızlığı farkettikten sonra polise gidip suç duyurusunda bulunduğu belirtilirken, Berlin Polisi, Merkel'in ismini vermeden, "Perşembe günü saat 11.40 sularında bir süpermarkette 67 yaşındaki bir kadının cüzdanı çalındı. Kadın polis çağırmadan doğrudan kendisi karakola gidip cüzdanının çalındığını bildirdi" açıklamasını yaptı.