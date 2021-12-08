Merkel dönemi sona eriyor! Olaf Scholz göreve başlayacak...

Almanya'da 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona eriyor. Hıristiyan Demokrat Partili Merkel, bugün Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'a görevini devredecek.

GÖREVİ DEVRALACAK

Scholz, bugün Federal Meclis'te yapılacak oylamadan sonra Almanya'nın 9'uncu başbakanı olarak göreve başlayacak. 736 sandalyeli Federal Meclis'te SPD, FDP ve Yeşiller'in 416 milletvekili olduğu için Scholz'un ilk turda parlamenterlerin yarısından fazlasının oylarıyla seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yemin töreni sonrasında Almanya'nın yeni başbakanı Scholz başbakanlığa giderek görevi Merkel'den devralacak.

KABİNEDE 8 ERKEK 8 KADIN BAKAN

Olaf Scholz, kendisi hariç 16 kişilik kabinede 8 kadın ve 8 erkek bakanın görev alacağını açıkladı. Buna göre dışişleri, içişleri, savunma, eğitim, çevre, aile, ekonomik işbirliği ve kalkınma, imar ve yapı gibi bakanlıklar kadınların kontrolünde olacak.