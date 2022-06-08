Merkel Rusya ile ilgili izlediği politikayı savundu! "Özür dilemeyeceğim"

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Berliner Ensemble" salonunda gazeteci Alexander Osang'ın sorularını yanıtladı ve 8 Aralık 2021'de görevini Olaf Scholz'a devrettikten sonra ilk kez kamuoyu önünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve kendisiyle ilgili sorulara cevap veren Merkel, "Kendimi iyi hissediyorum. Genel olarak görev süremin bitiminden sonraki zamanın farklı olacağını düşünmüştüm. 24 Şubat ile bir dönüm noktası oldu ve bu beni de meşgul ediyor." dedi.

Merkel, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı kınayarak, "24 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılan bu saldırının haklı çıkarılacak bir tarafı yok. Bu, hiçbir mazereti olmayan uluslararası hukuku ihlal eden vahşi bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Putin ile 2007 yılında Soçi'de gerçekleştirdiği buluşmayı anlatan Merkel, Putin'in kendisi için Sovyetler Birliği'nin çöküşünün 20. yüzyılda meydana gelen en kötü şey olduğunu söylediğini aktardı. Merkel, "Ben de ona bunun benim hayatımın şanslı bir durumu olduğunu söyledim. Böylelikle özgürlüğe ulaştım, bana zevk ve sevinç veren şeyleri yapabildim. Orada bu konuda büyük bir görüş ayrılığı olduğu açıktı. Bu görüş ayrılığı daha da gelişti. O yıllarda soğuk savaşın gerçekten sonlandırılması başarılmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Putin'in görüşlerini paylaşmadığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını "büyük bir hata" olarak nitelendiren Merkel, "Bu savaşı engellemek için bir güvenlik mimarisi oluşturmada başarılı olunamadı." diye konuştu.