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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Merkel’den acı itiraf: Yaşlıları koruyamadık

Merkel’den acı itiraf: Yaşlıları koruyamadık
Almanya Başbakanı Angela Merkel verdiği röportajda, "Yaşlıları maalesef koruyamadık" itirafında bulundu. Devletin yaşlılar yurtlarında yeterince önlem alamadığını itiraf eden Merkel, 2020 kış döneminde 30 bin yaşlı insanın ölmesini "Pandemiyle mücadelede en zayıf anımızdı" olarak nitelendirdi. Bu durumun kendisini hâlâ üzdüğünü söyleyen Başbakan Merkel, "Geçtiğimiz Noel döneminde elimizde testler vardı. Buna rağmen yaşlılar yurtlarında ve bakımevlerinde çok az testler yapıldı. Ben o dönem bizzat yerel yöneticilerle görüşerek önlem alınmasını rica ettim" dedi. Ücretsiz testlerin sunulmasına ve personel masraflarının da üstlenilmesine karşın yaşlılar yurtlarında bunun hayata geçirilmesinin çok uzun sürdüğünü söyledi. Almanya'da 2020 kış döneminde koronavirüsten dolayı ölenlerin yarısından fazlası, huzurevlerinde kalan yaşlılardan oluşuyordu. FRANKFURT
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Merkel’den acı itiraf: Yaşlıları koruyamadık
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