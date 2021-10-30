Merkel’den Miçotakis’e Türkiye çıkışı: Makul bir diyalog kurun

AB'nin, mültecilerin AB'ye gelmesi yerine, kendi ülkelerine yakın bölgelerde misafir edilmesini tercih ettiğini kaydeden Merkel, AB ve Türkiye'nin göçmen sorununa ilişkin imzaladığı anlaşmanın da bu düşünce üzerine kurulu olduğunu, hem AB'ye hem de Türkiye'ye faydalı olduğunu ifade etti.

Merkel Türkiye'nin bu noktada desteklenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Afganistan konusundaki endişelerini de anladıklarını belirtti ve "Biz nasıl insan kaçakçılığını ve yasa dışı göçün finanse edilmesini istemiyorsak Türkiye'nin de benzer bir hakkı vardır." diye konuştu.

Miçotakis ile kameraların karşısına geçen Merkel, Türkiye'yi hedef göstererek "Batı'nın ılımlılığı Türkiye'nin keyfi davranışlarını teşvik ediyor" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan'a "Görüş ayrılıklarına rağmen Ankara'yla makul ilişkiler kurulmalı. İhtilaf noktalarında ortak tutum iki tarafı da güçlendirir." ifadeleriyle yanıt verdi.