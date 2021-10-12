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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Merkel’in at üstünde dev heykeli yapıldı

Merkel’in at üstünde dev heykeli yapıldı
Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in at üzerinde betimlenmiş heykeli, Etsdorf kasabasında sergileniyor. Alman sanatçı Wilhelm Koch, Merkel'i at üzerinde, kültleşmiş el duruşuyla betimleyen altın renkli bir heykelini yaptı. Merkel'e hayranlığını ifade eden Koch, 16 yıllık başbakanlık görevinin ardından onu anmak için böyle bir heykel tasarladığını söyledi. 3D baskı teknolojisiyle yapılan 2.7 metre uzunluğundaki heykel, 2022 yazına kadar Amberg-Sulzbach semtinde bulunan Etsdorf'taki Tempel Müzesi'nin önünde sergilenecek.
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Merkel’in at üstünde dev heykeli yapıldı
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